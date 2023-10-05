Карабахские сепаратисты заслужили свою дальнейшую участь - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Арест и доставка в Баку лиц, совершивших военные преступления, акты террора и сепаратистские действия на территории Азербайджана, раз и навсегда положат конец террору в нашем регионе. Нет сомнений, что после этого на Южном Кавказе установятся долгожданные мир и безопасность.

Об этом сказал Trend в четверг политический комментатор, заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

Он отметил, что Азербайджан локальными антитеррористическими мероприятиями положил конец существованию незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе, очистил регион от террористов, полностью восстановил контроль над своей суверенной территорией.

"Все это является показателем силы, мощи азербайджанского государства. Азербайджанское государство во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, проявив огромную решимость и принципиальность, добивается задержания и наказания перед лицом закона лиц, совершивших жестокие преступления против нашего народа. Азербайджан - одна из немногих стран в мире, которая арестовывает и привлекает к ответственности преступников, развязавших кровавую войну, совершивших геноцид. Естественно, такой и должна была быть участь сепаратистов, создавших на территории Азербайджана незаконные структуры, поднявших оружие против нашего государства, говорящих языком ультиматумов и угроз. Нет сомнений в том, что в ближайшие дни и другие члены террористическо-сепаратистского режима будут арестованы до последнего и ответят перед азербайджанским правосудием. Они понесут ответственность за все совершенные ими преступные деяния и получат самое суровое наказание, установленное законом", - сказал Керимли.

Отметим, что задержана группа сепаратистов, подозреваемых в совершении различных преступных деяний против Азербайджана в период с 1989 года по 20 сентября 2023 года. В отношении Рубена Варданяна, Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Леви Мнацаканяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются в терроре против азербайджанского государства, создании незаконных вооруженных формирований, провокациях, пытках азербайджанцев, геноциде мирных жителей, этнических чистках в Карабахе и других бесчеловечных действиях.

В период оккупации, в ходе 44-дневной Отечественной войны, а также во время антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных с целью восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики, обеспечения безопасности населения, они, в качестве “руководителей” сепаратистского режима занимались координацией деятельности террористических группировок с целью разжигания национальной вражды и ненависти.