Азербайджанские пограничники проявили героизм при освобождении поселка Гадрут и города Шуша - Эльчин Гулиев

БАКУ/Trend/ – В сентябре 2020 года Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, дал боевое задание ВС Азербайджана начать контрнаступательные операции в целях предотвращения боевой активности ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения. Государственная пограничная служба, получив боевой приказ, сразу же полностью мобилизовала все свои силы и средства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил глава Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев в статье, опубликованной в официальной прессе.

«Изначально азербайджанские пограничники должны были начать боевые действия со стороны Кяльбаджара. После начала боевых действий Президент Ильхам Алиев на проведенном служебно-боевом совещании продемонстрировал свои большие лидерские качества, изменил направление нашего наступления и отдал приказ двигаться вдоль границы и реки Араз.

Выполняя этот приказ победоносного Верховного главнокомандующего, мы освободили от оккупации большую территорию от линии соприкосновения на территории Физулинского района, до государственной границы с Арменией. За сутки по противнику был нанесен молниеносный удар на расстоянии 105 километров, уничтожены сотни его живой силы. Мы подняли наш государственный флаг на древнем Худаферинском мосту, в поселке Агбенд Зангиланского района и в городе Зангилан, освободили стратегические высоты Бартаз и Шукюратаз на государственной границе с Арменией. Азербайджанские пограничники проявили примеры героизма и храбрости при освобождении Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша»,- добавил Гулиев.