Мы тронуты месседжами поддержки от наших братьев и сестер из Азербайджана - посол Израиля (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 7 октября запомнится как самый мрачный день в еврейской истории после Холокоста.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Война началась неожиданно, когда террористы ХАМАС запустили ракеты и вторглись в наши города на юге Израиля, чтобы убивать, насиловать, похищать наших женщин и мужчин, наших сыновей и дочерей. Последствия этой агрессии ошеломляют: более 700 израильтян погибли, более 100 человек были похищены и еще более 2000 получили ранения", - отметил посол.

По его словам, эта жестокость неудивительна.

"ХАМАС – организация, нацеленная на геноцид, ее лидеры открыто говорят об убийстве всех евреев. Это записано в их уставе. Данная "культура" ненависти является причиной этого варварства. То, что произошло сегодня, является беспрецедентным в Израиле – и мы позаботимся о том, чтобы этого не повторилось. Израильская армия незамедлительно применит все свои силы, чтобы уничтожить возможности ХАМАС. Мы устраним угрозу под названием ХАМАС. Это война", - сказал Джордж Дик.

Он отметил, что, к сожалению, это будет не первая война в истории Израиля.

"На нас и раньше нападали, мы были в меньшинстве, нас застигали врасплох. Мы отметили 50-летнюю годовщину войны Судного дня - Йом Кипур, когда армии арабского мира хотели вторгнуться в Израиль. В конце концов израильская армия оказалась у ворот Каира и Дамаска. И на этот раз мы изменим реалии на Ближнем Востоке", - сказал посол.

Он подчеркнул, что сотни израильтян ждут возможности сдать кровь.

"Сотни израильтян добровольно вызвались помочь в трудную минуту живущим на юге страны. Люди возвращаются со всего мира, чтобы присоединиться к армии и сражаться в битве за справедливость. Мы — нация львов, которые будут защищать свои семьи и свою землю. Мы полны решимости. Мы едины. И мы победим", - отметил посол.

Джордж Дик отметил, что они были тронуты месседжами поддержки, поступившими от братьев и сестер из Азербайджана.

"Я потерял счет сообщениям, электронным письмам, WhatsApp-месседжам и звонкам, которые мы получили от людей из всех слоев общества. А букеты цветов, оставленные у посольства, поистине трогательны. От имени израильского народа хочу сказать азербайджанскому народу – вы тронули наши сердца, спасибо!" - сказал посол.

Он также обратился к международному сообществу.

"Это война добра и зла, правды и лжи. Будьте на стороне правды и поддерживайте право Израиля на самооборону всеми необходимыми средствами. Эта война будет долгой и тяжелой, но мы сделаем то, что должны сделать, и вернем мир", - отметил посол.

Напомним, что утром 7 октября израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа. В результате более 700 человек погибли и 2 315 получили ранения. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и в ответ начала операцию "Железные мечи".