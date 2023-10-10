СВМДА ожидает вступление в организацию новых государств в статусе наблюдателя

ШУША /Trend/ - Два государства изъявили желание получить статус наблюдателя в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает во вторник Trend, об этом сказал Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, отвечая на вопросы журналистов.

"СВМДА не является закрытым клубом. Мы открытая организация. В организацию могут вступить все страны, чьи территории хотя бы частично находятся в Азии. На сегодняшний день у нас 28 государств-членов, но это еще не все, так как есть еще ряд азиатских государств, которые выступают в качестве наблюдателей", - отметил он.

По его словам, какая-то часть из стран-наблюдателей в будущем может получить статус полноправного члена.

"Те страны, которые еще не имеют каких-либо отношений с СВМДА, в настоящее время проявляют интерес к организации. На сегодняшний день есть еще два государства, которые хотят получить статус наблюдателя. То есть, процесс расширения идет постоянно. В самом начале процесса, в 2002 году, в организации состояло 16 государств-членов, в том числе и Азербайджан, а сегодня нас уже 28. Мы видим, что процесс СВМДА набирает все большую популярность", - добавил он.

Отметим, что СВМДА - это международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Первый саммит СВМДА прошел в 2002 году.

На саммите в октябре 2022 года было заявлено о начале трансформации СВМДА в региональную организацию.