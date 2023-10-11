Неадекватное поведение и провокации Армении сделали неизбежным принятие Азербайджаном ответных мер - глава МИД

БАКУ/Trend/ – Неадекватные шаги и провокации Армении сделали неизбежным принятие ответных мер в рамках международного права и конституции Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своей статье, опубликованной в официальной прессе, отметил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр сообщил, что 27 сентября 2020 года в ответ на очередную провокацию со стороны Армении по приказу Главнокомандующего ВС Азербайджанской Республики, Президента Ильхама Алиева были начаты контрнаступательные операции.

"В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан реализовал 4 резолюции Совета Безопасности ООН (822, 853, 874 и 884), а также резолюции и решения, требующие полного, немедленного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил с территорий Азербайджана и призывающие к урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права Генеральной Ассамблеи ООН, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, Движения неприсоединения, Организации турецких государств, НАТО, Гуам, Совет Европы и других международных организаций.

Одним из важных моментов явилось то, что азербайджанская сторона даже при продолжении операций заявляла о своей приверженности разрешению конфликта без кровопролития и потерь. В своих выступлениях, произнесенных с первого дня 44-дневной войны, Президент Ильхам Алиев заявил о возможности прекращения операций, но для этого необходимо было вывести армянские вооруженные подразделения с азербайджанских земель. Взамен армянская сторона не только не отвечала на эти призывы, но каждый раз грубо нарушала достигнутые в ходе операций договоренности о гуманитарном прекращении огня", - говорится в статье.