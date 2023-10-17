БАКУ/Trend/ - Община Западного Азербайджана направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Азербайджан, который под руководством Вашего превосходительства переживает самый славный период своей истории, за последние 20 лет прошел большой путь развития и прогресса. Слова общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Азербайджан взойдет над миром как Солнце» нашли свое истинное подтверждение. Сегодняшний современный Азербайджан, созданный Вами с мудрой дальновидностью, преодолев проблемы, которые десятилетиями ждали решения, восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, занял достойное место в мировом сообществе.

Каждый исторический успех, достигнутый в нашей стране во всех сферах, был результатом напряженного и титанического труда Вашего превосходительства. Путь, начавшийся с социально-экономического развития регионов, привел не только к прогрессу регионов Азербайджана, но и к повышению благосостояния каждого азербайджанца, его духовному обновлению, обогащению и, наконец, к тому, что он стал гражданином государства-победителя.

Азербайджан, в котором до последних лет было более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, под Вашим руководством, как мощное государство, смог преодолеть трудности и увенчал Победой справедливую борьбу за обретение территориальной целостности, обеспечение прав каждого гражданина. В результате этого реализовалась мечта сотен тысяч наших граждан вернуться на родную землю.

В результате антитеррористических мероприятий, проведенных по Вашему своевременному мудрому решению, преступный режим хунты, долгое время существовавший в Карабахе, был разгромлен, и флаг Азербайджана с полумесяцем и звездой был поднят Вашим превосходительством в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Агдере.

Уважаемый господин Президент,

Постоянно развивая экономику, промышленность, армию, человеческий потенциал страны, Вы, Ваше Превосходительство, целенаправленно подготовили нас к тому, чтобы стать гражданами сегодняшнего могущественного Азербайджана. Выполнив завет великого лидера Гейдара Алиева, имеющий очень важное значение для азербайджанской истории и Азербайджанского государства, Вы определили новую дорожную карту для нашей страны и народа.

Уверены, что начатая Вами новая справедливая борьба для обеспечения права на возвращение на родные земли проживающих сегодня не только в Азербайджане, но и в разных странах мира сотен тысяч азербайджанцев, десятилетиями подвергавшихся геноциду, депортации и угрозам со стороны Армении, приведет нас к более грандиозным целям. Принципиальная позиция Вашего Превосходительства как победоносного Верховного главнокомандующего по этому вопросу, особенно встреча, проведенная Вами с членами общины 24 декабря 2022 года в административном здании Общины Западного Азербайджана, свидетельствует о важности данного вопроса.

Выразив свою твердую и однозначную поддержку восстановлению прав западных азербайджанцев и их возвращению в родные края, Вы еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого азербайджанца. Подготовленная на основе Вашей идеи Концепция возвращения в Западный Азербайджан сегодня планомерно реализуется и приближает нас к священному дню возвращения на родные земли.

Превращение нашей страны под Вашим руководством в силовой центр региона, масштабность достигнутых успехов, наш постоянно растущий авторитет в мировом сообществе свидетельствуют о том, что нас ждет более светлое и счастливое будущее. Мы очень гордимся тем, что шагаем в будущее под руководством Президента, Полководца-победителя и победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

С глубоким уважением,

Председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберов

Председатель Наблюдательного совета, член-корреспондент НАНА Мисир Марданов

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии, профессор Вахид Новрузов

Председатель Совета старейшин, депутат Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов

Председатель Женского совета, депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы

Председатель Совета интеллигенции, профессор Эльхан Гусейнов

Председатель Союза молодежи, депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов

Председатель Попечительского совета Мурват Гасанли."