БАКУ /Trend/ - Планируется, что с середины 2025 года начнется процесс возвращения жителей в Агдам и близлежащие села.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

"Сегодня в Агдаме ведутся масштабные строительные работы. Уже заложен фундамент 3 кварталов, в двух из которых начаты работы. Фундаменты еще 3 кварталов будут заложены в ближайшее время. Все эти строительные работы начнутся в начале следующего года. Планируется, что с середины 2025 года мы сможем осуществить заселение города Агдам и его окрестностей", - подчеркнул он.

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