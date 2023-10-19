Полковник азербайджанской армии получил назначение в Национальный университет обороны Турции

БАКУ /Trend/ - В рамках обмена кадрами проректор Азербайджанского национального университета обороны полковник Рашад Тахиров получил назначение в Национальный университет обороны Турции, а проректор данного турецкого университета, профессор Талат Джанполат - в Азербайджанский национальный университет обороны сроком на один год.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Было отмечено, что по случаю "100-летия Турецкой республики" и "100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева" на 2023 год запланированы два специальных учения (с 19 апреля по 10 мая - в Турции, с 16 по 25 октября - в Азербайджане).