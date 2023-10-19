Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Полковник азербайджанской армии получил назначение в Национальный университет обороны Турции

Политика Материалы 19 октября 2023 13:55 (UTC +04:00)
Полковник азербайджанской армии получил назначение в Национальный университет обороны Турции

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В рамках обмена кадрами проректор Азербайджанского национального университета обороны полковник Рашад Тахиров получил назначение в Национальный университет обороны Турции, а проректор данного турецкого университета, профессор Талат Джанполат - в Азербайджанский национальный университет обороны сроком на один год.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Было отмечено, что по случаю "100-летия Турецкой республики" и "100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева" на 2023 год запланированы два специальных учения (с 19 апреля по 10 мая - в Турции, с 16 по 25 октября - в Азербайджане).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости