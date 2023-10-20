В Азербайджане меняются правила прохождения службы в органах миграции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся изменения в правила прохождения службы в органах миграции.

Как сообщает в пятницу Trend, изменения в "Положение о прохождении службы в органах миграции" обсуждалось сегодня во втором чтении на заседании Милли Меджлиса (парламент).

В проекте отмечается, что для лиц, впервые принятых на службу в органы миграции, устанавливается испытательный срок от 3 до 6 месяцев в зависимости от занимаемой должности и уровня подготовки (для лиц, принятых на службу по должностям, для которых предусмотрены младшие специальные звания, только трехмесячный испытательный срок). Лица, для которых установлен испытательный срок при приеме на службу в органах миграции, будут назначаться на должность без присвоения специального звания и получать в этот период только должностной оклад.