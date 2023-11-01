Во время и после II Карабахской войны азербайджанские СМИ прошли большой этап развития - Асиф Мехман (Видеоинтервью)

БАКУ/Trend/ – Социальные сети - самое удобное пространство для распространения дезинформации. Период развития азербайджанских СМИ можно разделить на два этапа: до начала Второй Карабахской войны и после нее. За этот отрезок времени азербайджанские СМИ прошли большой этап развития. Заниматься журналистикой может каждый.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил редактор АМИ Trend Асиф Мехман, будучи гостем программы "Arxa Plan" на FÜYUZAT TV.

Асиф Мехман и ведущий программы "Arxa Plan" политолог Турал Исмайлов обменялись мнениями относительно СМИ, дезинформации и правдивой информации, фейковой и реальной журналистике и ряде подобных вопросов.

В то же время, было рассказано о развитии азербайджанских СМИ во время Второй Карабахской войны и после нее.

Предоставляем читателям полную версию передачи:

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!