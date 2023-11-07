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Повышены оклады спецназовцев минобороны Азербайджана - Указ

Политика Материалы 7 ноября 2023 11:50 (UTC +04:00)
Повышены оклады спецназовцев минобороны Азербайджана - Указ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении должностных окладов военнослужащих Сил специального назначения министерства обороны Азербайджанской Республики.

Как передает во вторник Trend, согласно указу, ежемесячные должностные оклады офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы Сил специального назначения министерства обороны Азербайджанской Республики повышена в среднем в 2,1 раза.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке

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