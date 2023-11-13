Растущая проблема мусульманских государств - почему они не могут сплотиться?

БАКУ /Trend/ - В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, состоялся чрезвычайный совместный саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Изначально предполагалось, что внеочередное заседание Совета Лиги арабских государств и внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества пройдут отдельно, но затем было принято решение провести их в совместном формате. Слова о единстве звучат прекрасно, но в реальности дела обстоят по-иному. Для этого достаточно взглянуть на последние процессы. Сам ход саммита показал, что арабские страны обеспокоены активным участием Турции и Ирана в процессах. Именно исходя из этого принципа, большинство арабских стран на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества, обеспокоенные тем, что инициатива перейдет в руки этих стран, встали на путь вытеснения Турции и Ирана с позиции ведущих акторов.

Наличие исламских стран, которые подходят к этому вопросу из собственных интересов, становится решающим фактором в дальнейшем развитии процессов. Тот факт, что ряд арабских стран предпочитает действовать исключительно из собственных интересов, а не из общеисламских, является одним из самых больших ударов по сообществу исламских стран, его интересам. В исламском мире явно проявилось отсутствие единства на любом уровне. За прошедшие 10 лет мы все видели процессы, начавшиеся в исламском мире с "арабской весны", какими событиями она завершилась, к чему привела. В Сирии, Йемене, Ираке, Ливии происходили страшные события, миллионы людей были убиты, природные ресурсы стран разграблены.

Мы не ошибемся, если скажем, что за последние 10 лет понятие религии выполняло на Ближнем Востоке не объединяющую, а разделяющую функцию. В таком случае также вряд ли возможно создание совместного движения против внешних врагов. Разочаровывающим моментом является то, что сегодня такие страны, как Саудовская Аравия, Иран, Египет, не доверяют друг другу, рассматривая слабости друг друга как возможность для себя. Результат этого саммита, на котором собрались 57 мусульманских стран, дал повод задуматься о том, что исламские страны должны перейти на более функциональный формат. Нынешняя картина создает почву для более жесткого вмешательства иностранных сил в регион.

К сожалению, Азербайджан был одним из государств, не получивших в свое время необходимой поддержки от исламских государств. В этом вопросе не нужно ходить далеко. Хотя одним из государств, которое больше остальных должно было радоваться тому, что азербайджанская армия освободила родные земли от армянской оккупации, должна была быть Исламская Республика Иран, мы увидели официальный Тегеран с совершенно другой стороны.

Хотя Азербайджан действовал полностью в соответствии с положениями международного права, в соответствии с Уставом ООН, три десятилетия спустя он восстановил свое право и справедливость именно за счет силы своей армии.

Всем ясно, что "деятельность" Исламской Республики Иран в период оккупации ограничивалась лишь словами. В те годы Иран отличился тем, что стоял на позиции стороннего наблюдателя за бедами, постигшими Азербайджан, его собрата по религии. Азербайджану, более 20% территории которого было оккупировано, у которого имелся 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев, и были убиты десятки тысяч невинных людей, не была оказана необходимая поддержка со стороны Ирана, который только делал заявления в тот период, но ничего более.

Слова посла Ирана в Армении Мехди Субхани о "праве на самоопределение" армян, недавно переехавших из Карабаха, еще раз демонстрируют, что официальный Тегеран до сих пор не отказывается от деструктивности в отношениях с Баку. В то время, когда отношения между Азербайджаном и Ираном теплеют, а на повестке дня вновь нормализация отношений, их развитие, заявление Тегерана из Еревана дает повод задуматься. Понятно, что это заявление Субхани - позиция именно Исламской Республики Иран. Хотя на самом деле это не неожиданная позиция, это заявление посла в очередной раз раскрыло истинные намерения Ирана. Не исключено, что Тегеран тем самым намерен нарушить тишину в регионе. Это желание также является наиболее ярким примером того, как Иран продолжает формировать прокси-силы для поддержания радикального баланса во внешней политике, не желая отказываться от своих намерений.

На самом деле ничего не меняется в позиции нашего южного соседа. Официальный Тегеран, похоже, надеется, что такими маневрами удастся обмануть Баку.

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