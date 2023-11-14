МИД Азербайджана ответил на обвинения Жозепа Борреля

БАКУ /Trend/ - Обвинения, выдвинутые против Азербайджана 13 ноября 2023 года Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на пресс-конференции после заседания Совета по международным отношениям в Брюсселе, умышленно искажающие реалии в регионе, совершенно неадекватны и неприемлемы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении распространенном министерством иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на фоне безразличия ЕС к военной агрессии Армении в отношении суверенных территорий Азербайджана на протяжении почти 30 лет, политике этнических чисток и преступлений против человечности в отношении азербайджанцев, воздержания от осуждения факта, что более 1 миллиона азербайджанцев оказались в положении вынужденных переселенцев и беженцев, выраженная поддержка Армении и заявления, полные угроз в сторону Азербайджана, являются ярким примером предвзятой политики и двойных стандартов данного учреждения. Как видно из лицемерных подходов Службы внешних связей ЕС в этом и других регионах, данное учреждение стало жертвой неверных шагов.

"Помимо этого, обвинения, выдвинутые представителем ЕС, который не предпринял никаких действий для того, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Еще раз напоминаем, что и 44-дневная Отечественная война и 24-часовые сентябрьские антитеррористические мероприятия локального характера были проведены на суверенных территориях нашей страны. Азербайджан легитимными методами восстановил свой суверенитет в рамках норм и принципов международного права.

В период, когда страны-члены ЕС страдают от тенденций агрессивного сепаратизма, попытки внешнеполитического ведомства ЕС разжигать сепаратизм на территории Азербайджана, ведущего правомерную борьбу с существующими угрозами, являются источником серьезной обеспокоенности.

Усилия ЕС вооружить Армению и тем самым поддержать коварную политику военизации, препятствующую миру и стабильности в нашем регионе, являются поощрением новых конфликтов в регионе, и ответственность за это лежит на ЕС. Планы использования Европейской мирной инициативы, которая предусматривает, в том числе, усиление военного потенциала в этих целях, служат усилению напряженности в регионе.

Еще раз напоминаем, что говорить с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо. Какие-либо недружественные действия против Азербайджана не принесут ничего хорошего, и на них будет дан адекватный ответ", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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