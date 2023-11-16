Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в регионе с новым послом Малайзии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Малайзии в стране Ахмада Камризамиля Бин Мохда Рзу.

Как сообщили Trend в МИД, сначала посол Ахмад Камризамиль Бин Мохд Рза вручил копии своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией, перспективы развития двусторонних связей, в том числе совместных усилий в сфере туризма и образования, а также текущая региональная ситуация. Министр Джейхун Байрамов проинформировал о почти 30-летней армянской оккупации наших территорий, идущем процессе нормализации в постконфликтный период.

Посол Ахмад Камризамиль Бин Мохд Рза поблагодарил за теплый прием и отметил, что в период своей деятельности не пожалеет усилий по дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и Малайзией

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.