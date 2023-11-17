Сахиба Гафарова приняла участие в конференции, посвященной юбилею парламента Кыргызстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Кыргызстан спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в международной конференции, посвященной 85-летию Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана). Председатель Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев поприветствовал председателя Милли Меджлиса Азербайджана и глав других парламентских делегаций.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, выступив на конференции, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поздравила принимающую сторону с 85-летием парламента Кыргызстана. В своем выступлении председатель Милли Меджлиса отметила, что и Азербайджан, и Кыргызстан за годы независимости прошли большой путь развития. Она подчеркнула, что двусторонние азербайджано-кыргызские отношения, традиционно основанные на дружбе и взаимовыгодном партнерстве, успешно развиваются во многих областях, в том числе в политической, торгово-экономической, культурной и других сферах.

Сахиба Гафарова напомнила, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. Было отмечено, что дружественные отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном уходят корнями вглубь веков и расширяются в соответствии с интересами двух народов. Развитию и углублению двустороннего сотрудничества во многом способствуют взаимные визиты глав двух государств, динамика и эффективность встреч высокого уровня. В этой связи спикер Милли Меджлиса особо отметила официальный визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан в апреле прошлого года, подписанные в ходе визита Декларацию о стратегическом партнерстве и Меморандум о создании Межгосударственного совета, а также государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в октябре прошлого года.

Одним из факторов, положительно влияющих на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном, является взаимодействие парламентов, отметила далее председатель Милли Меджлиса. Сегодня между законодательными органами наших стран установлены плодотворные отношения сотрудничества, и имеются хорошие возможности для их дальнейшего углубления.

Сахиба Гафарова коснулась и успешного гуманитарного сотрудничества, ярким примером которого, по ее словам, является открытие в Бишкеке Парка кыргызско-азербайджанской дружбы и Учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 20 имени Гейдара Алиева в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в октябре прошлого года.

Отметим, что участниками международной конференции являются председатели парламентов России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и ряда других стран.