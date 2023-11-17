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Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Политика Материалы 17 ноября 2023 10:39 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 17 ноября в Бишкеке состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, в котором приняла участие спикер парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Сахиба Гафарова.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании был обсужден ряд организационных и повесточных вопросов.

На мероприятии также были награждены председатель Жогорку Кенеша (парламент Кыргызской Республики) Нурланбек Шакиев, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова, а также некоторые парламентские представители стран-членов ПА СНГ.

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