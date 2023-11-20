Президент Ильхам Алиев: Визит Президента Ирака даст очень хорошие результаты

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ирака даст очень хорошие результаты.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом в расширенном составе.

"В следующем месяце наша делегация посетит Ирак для участия в совместной экономической комиссии. Мы уже частично обсудили вопросы, связанные с нашей торговой, экономической и энергетической повесткой.

Таким образом, прежде всего, мы очень рады принимать господина Президента с официальным визитом в Азербайджан. Это очень знаменательное событие в истории наших двусторонних отношений. Это первый официальный визит Президента Ирака в Азербайджан с тех пор, как Азербайджан стал независимой страной. Уверен, что визит даст очень хорошие результаты. Таким образом, сейчас мы продолжим обсуждение важных вопросов, связанных с торгово-экономическим сотрудничеством. Уверен, что это также внесет положительный вклад в хорошие результаты встречи в Багдаде в следующем месяце. Господин Президент, еще раз добро пожаловать", - сказал глава государства.