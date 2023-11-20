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Завершено предварительное следствие по делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта

Политика Материалы 20 ноября 2023 17:18 (UTC +04:00)
Завершено предварительное следствие по делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашотовича.

Как сообщает в понедельник Trend, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что 16 августа около 11 часов члены армянских вооруженных формирований незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики с огнестрельным оружием и боеприпасами с целью нарушения общественной безопасности в Азербайджане, разжигания национальной вражды, причинения вреда здоровью людей, а также имуществу важного значения, открыли огонь из огнестрельного оружия по военнослужащим Н-ской воинской части, расположенной на территории села Истису Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики, угрожая применить против них силу и совершить террористический акт. Военнослужащими ВС Азербайджана был задержан член диверсионной группы, у него были изъяты оружие и боеприпасы.

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