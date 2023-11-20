В индийской миссии на Луну участвовали женщины-ученые - посол Индии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Индия недавно отправила миссию на Луну, в которой участвовали женщины-ученые.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Шридхаран Мадхусудханан, во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Индия, крупнейшая демократическая страна в мире, взяла на себя политическое лидерство в этой области и провела множество реформ. В нижней палате индийского парламента женщинам предоставлено 34 процента мест", - добавил посол Индии.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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