В Панаме внесены серьезные изменения в законодательство в связи с правами женщин - посол

БАКУ /Trend/ - В Панаме внесены серьезные изменения в законодательство в связи с правами женщин.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила посол Панамы в Турции и Азербайджане Мариэла дель Кармен Сагел Росас во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Мы стараемся искоренить насилие в отношении женщин в Панаме и поэтому вводим санкции, принимаем законы. Панама показала, что существуют эффективные инструменты для выявления экономического и цифрового потенциала женщин. Мы также благодарим Азербайджан за это мероприятие и приглашение", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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