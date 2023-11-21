США в течение 30 лет были заинтересованы в сохранении оккупации азербайджанских земель - депутат

БАКУ /Trend/ - В последние дни более открыто проявляется предвзятая позиция США в отношении Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил депутат парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Турал Гянджалиев на сегодняшнем парламентском заседании.

Он отметил, что актуализация 907-й поправки является следующим подобным шагом США.

"США приняли этот документ в 1992 году, но после совершенного на их территории в 2001 году террора, они осознали свою ошибку и приостановили действие 907-й поправки. Я верю, что так будет снова. Сенат США, в том числе официальный представитель госсекретаря США, высказывают абсурдные мнения против Азербайджана.

Все это показывает их истинное лицо в отношении нашей страны. Теперь мы понимаем, что США, которые в течение 30 лет были сопредседателями ОБСЕ, были заинтересованы в сохранении оккупации наших земель", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!