Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На проходящей в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин" проведен флешмоб.

Как сообщает во вторник Trend, на мероприятии представители стран, пострадавших от французской колонизации, прикрепили свои флаги к карте.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!