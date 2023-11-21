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Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)

Политика Материалы 21 ноября 2023 15:55 (UTC +04:00)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На проходящей в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин" проведен флешмоб.

Как сообщает во вторник Trend, на мероприятии представители стран, пострадавших от французской колонизации, прикрепили свои флаги к карте.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб (ФОТО)
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