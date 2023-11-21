БАКУ /Trend/ - Из Сирии в Азербайджан репатриированы 8 детей и 4 женщины.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством страны, согласно соответствующим положениям "Правил репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджанской Республики, находящихся в трудной жизненной ситуации за рубежом", утвержденных указом Президента Азербайджанской Республики от 28 октября 2023 года № 2336, 21 ноября 2023 года была осуществлена репатриация в страну 12 граждан, среди которых 8 детей и 4 женщины, содержавшихся в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики.

В первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики, а затем организован их переход на территорию Турецкой Республики.

В Турецкую Республику были командированы представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов.

Посольством Азербайджанской Республики в Турецкой Республике была проведена соответствующая координационная работа, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику и билетами на рейс. 21 ноября 2023 года в сопровождении делегации была осуществлена репатриация этих граждан в нашу страну.

Предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Правительством Азербайджанской Республики будет продолжено принятие необходимых мер для репатриации граждан страны, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран.

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