Генсек ОИС призвал страны-члены присоединиться к уставу Центра труда

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха призвал все страны-члены ОИС присоединиться к уставу Центра труда.

Как сообщает в среду Trend, об этом генсек ОИС заявил в своем выступлении на открытии Центра труда ОИС в Баку.

Он отметил, что открытие данного центра позволит расширить социальную и экономическую сферы, сферу образования и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии).

"Выражаем благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за инициативу создания Центра труда Организации исламского сотрудничества. Этот центр будет расширять сотрудничество между странами ОИС", - добавил генсек.

Отметим, что в Баку проходит церемония открытия Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В апреле 2013 года, принимая руководителей делегаций, участвовавших во II Конференции министров труда стран-членов ОИС в Баку, Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания Центра труда ОИС со штаб-квартирой в городе Баку.

Данная инициатива была единогласно поддержана странами-членами ОИС.

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