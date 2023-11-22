Заместители министра обороны Азербайджана находятся с рабочим визитом в Грузии

БАКУ /Trend/ - Заместители министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов и командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров находятся с рабочим визитом в Грузии.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Прибывшие в парк Гейдара Алиева в Тбилиси заместители министра обороны возложили венок к памятнику общенациональному лидеру, почтив его светлую память.

Была посещена площадь Героев в центре Тбилиси, возложен венок к памятнику павшим за территориальную целостность Грузии.

В рамках визита состоялась встреча с заместителем министра обороны Грузии Георгием Хаиндравой и командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили.

На встрече, состоявшейся в министерстве обороны, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков", - говорится в сообщении ведомства.

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