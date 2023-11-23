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Президент Ильхам Алиев: Организация исламского сотрудничества всегда осуждала тридцатилетнюю агрессию Армении против Азербайджана

Политика Материалы 23 ноября 2023 11:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Организация исламского сотрудничества всегда осуждала тридцатилетнюю агрессию Армении против Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества всегда осуждала тридцатилетнюю агрессию и оккупационную политику Армении против Азербайджана, постоянно и последовательно поддерживала правое дело и территориальную целостность Азербайджана как во время Второй карабахской войны, так и в послевоенный период. В связи с этим мы выражаем благодарность государствам-членам Организации исламского сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в обращении, направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым к участникам V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

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