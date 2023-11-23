Премьер-министр Венгрии прибудет в Азербайджан с рабочим визитом

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Азербайджан с рабочим визитом.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в офисе премьер-министра Венгрии.

Было отмечено, что после визита в Швейцарию 24 ноября он прибудет в Баку для участия в конференции Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Отметим, что министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто также прибыл с визитом в Азербайджан.

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