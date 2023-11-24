Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Планируются изменения на территориях Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов

Политика Материалы 24 ноября 2023 11:21 (UTC +04:00)
Планируются изменения на территориях Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Законопроект Азербайджанской Республики "О частичных изменениях административно-территориального деления Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов Азербайджанской Республики" будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе (парламент).

Как сообщает в пятницу Trend, законопроект будет рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по региональной политике 27 ноября.

Кроме того, на заседании будет обсужден законопроект Азербайджанской Республики "Об образовании Агдеринского района Азербайджанской Республики".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости