В городе Джебраил строятся 33 дома на 712 квартир - Вахид Гаджиев

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Со следующего года начнутся работы по переселению жителей Джебраила в родные края. В настоящее время в городе Джебраил строятся 33 дома на 712 квартир, в следующем году планируется завершить эти работы.

Как сообщает Trend, об этом сегодня сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев на церемонии закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.

"После полного завершения строительных и ремонтных работ начнется переселение жителей Джебраила в родные края. Совместно с правительством дружественной Венгрии уже заложен фундамент села Солтанлы. Как известно, в период 30-летней оккупации эти территории были разрушены, в том числе подвергся разрушениям Джебраильский район. Наши венгерские друзья уже видели, в каком состоянии было село Солтанлы. По поручению Президента Ильхама Алиева в Восточном Зангезуре и Карабахе сразу после войны начали проводиться восстановительно-строительные работы. В Джебраиле также проводятся масштабные строительные и восстановительные работы. Как известно, отстраиваются села Хоровлу и Шукюрбейли. В городе Джебраил строятся 33 дома на 712 квартир, и планируется, что в следующем году строительные работы будут завершены", - сказал он.

Вахид Гаджиев отметил, что также решится вопрос занятости жителей села Солтанлы, фундамент которого был заложен сегодня. "Село Солтанлы имеет стратегическое расположение. Как известно, здесь проходят основные дороги - автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан, железная дорога Горадиз-Агбенд. Кроме того, здесь находится "Экономическая зона Аразской долины". В нее уже начали инвестировать крупные инвесторы. Местные жители также могут быть заняты там, вносить свой вклад в развитие региона", - сказал он.

Отметим, что сегодня состоялась официальная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.

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