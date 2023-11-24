Завершился рабочий визит премьер-министра Венгрии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 24 ноября завершился рабочий визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Азербайджан.
Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту премьер-министра Виктора Орбана провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!