Завершился рабочий визит премьер-министра Венгрии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 24 ноября завершился рабочий визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Виктора Орбана провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

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