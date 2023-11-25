Саммит SPECA поспособствует укреплению связей Азербайджана со странами Центральной Азии (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - 24 ноября в Баку состоялся саммит глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии – SPECA. Участие Азербайджана в Специальной программе ООН для экономик стран Центральной Азии не случайно, так как путь, доступ к открытому морю жизненно важны для стран Центральной Азии, стремящихся к стабильной экономике.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, Азербайджан как страна, поддерживающая международные инициативы, стал местом проведения конференций, форумов, посвященных различным глобальным вопросам.

"Это также показатель развития Азербайджана, растущего доверия к стране в мире. Кроме того, проведение этого саммита в Азербайджане будет способствовать укреплению связей нашей страны с государствами Центральной Азии", - сказал он.

Представляем вниманию видеоинтервью.