Каспийское море – море мира и дружбы для прибрежных стран - иранский генерал

БАКУ /Trend/ - Каспийское море – море мира и дружбы для прибрежных стран.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Хосейн Багери на мероприятии, состоявшемся 27 ноября в связи с передачей ВМС Ирана на Каспии нового эсминца "Дейламан".

По словам Багери, Иран имеет всесторонние дружеские и военные отношения с прикаспийскими странами.

"Иран еще раз передает послание мира и дружбы этим странам и их Вооруженным силам.

Военный эсминец Ирана "Дейламан" и другие корабли в Каспийском море, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, служат миру и действуют в целях сохранения стабильности, обеспечения безопасности торговых судов и борьбы с терроризмом", - добавил М.Багери.

Отметим, что сегодня Иран выпустил в Каспийское море новый военный эсминец "Дейламан".

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