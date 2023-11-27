Попытки некоторых стран обострить ситуацию в регионе недопустимы - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - Попытки стран вне региона обострить ситуацию в регионе Южного Кавказа недопустимы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на пресс-конференции после трехсторонней встречи с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в Баку.

Он отметил, что проведенная встреча является ярким примером диалога на стратегическом уровне между Азербайджаном, Турцией и Грузией.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность мира, стабильности, безопасности и совместного сотрудничества в регионе.

"Мы заявили, что попытки стран вне региона, направленные на обострение ситуации в регионе, недопустимы. Еще раз была подчеркнута важность мирного урегулирования конфликтов, на основе норм и принципов международного права, в частности принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств", - добавил Гасанов.

Отметим, что сегодня в Баку состоялась X трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. На встрече были обсуждены перспективы развития совместного военного сотрудничества и ряд вопросов, которые будут способствовать региональной безопасности.

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