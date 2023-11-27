В Баку состоялась 10-я трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 ноября в Баку состоялась трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече было отмечено, что наши народы веками жили в атмосфере добрососедства и дружбы, и сегодня эти связи под руководством глав государств и правительств трех стран развиваются по восходящей линии. Было отмечено, что сотрудничество, основанное на взаимном доверии, представляет особую значимость с точки зрения обеспечения благополучия наших народов.

На трехсторонней встрече была отмечена важность объединения усилий в борьбе с факторами, которые могут создать угрозу безопасности региона. Министры обороны особо подчеркнули важность расширения охвата трехсторонних учений и тренингов.

Была выражена уверенность в том, что расширение трехстороннего сотрудничества в области обороны внесет вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности не только наших стран, но и региона в целом.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-образовательной, военно-медицинской областях и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение состоялась пресс-конференция для представителей СМИ, по итогам трехсторонней встречи был подписан протокол.

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