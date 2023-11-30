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Президент Ильхам Алиев пригласил Президента ОАЭ посетить Азербайджан

Политика Материалы 30 ноября 2023 18:49 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев пригласил Президента ОАЭ посетить Азербайджан

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ДУБАЙ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия во Всемирном саммите по действиям в области климата, который будет организован в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28, встретился с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает в четверг Trend, Президент Ильхам Алиев пригласил Президента ОАЭ посетить Азербайджан.

Приглашение было с удовлетворением принято.

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