Азербайджан пользуется большим доверием на международной арене - депутат (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - 1 декабря в Дубае открылся Всемирный саммит по действиям в области климата, организованный в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28. В мероприятии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Авторитет Азербайджана на международной арене продолжает расти, наша страна участвует в глобальных инициативах. Инициативы, выдвинутые Президентом Ильхамом Алиевым, постоянно получают большую поддержку на международном уровне.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде, Азербайджан обладает репутацией надежного международного партнера.

"Азербайджан пользуется большим доверием на международной арене, Баку является одним из самых безопасных городов для проведения международных мероприятий, - сказал он.

Представляем вниманию видеоинтервью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!