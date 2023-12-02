Азербайджан активно стремится к мирному урегулированию конфликта с Арменией - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно стремится к мирному урегулированию конфликта с Арменией.

Как передает Trend, об этом сказал итальянским СМИ заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли.

Он отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном начался с того, что Армения захватила Карабах вместе с несколькими прилегающими районами. Президент Ильхам Алиев активно добивается мирного урегулирования в течение периода, прошедшего после Второй Карабахской войны, в ходе которой азербайджанская армия одержала победу на поле боя.

По словам Чириелли, после недавнего решения Международного суда, также подтвердившего суверенитет Азербайджана над Карабахом, настало время изменить международную трактовку этого конфликта.

Он добавил, что конфликт прекратился, что создало возможность для поиска мирного решения проблемы. Однако, к сожалению, в Европе есть люди, которые последовательно разжигают реваншизм и армянский национализм, вводя Ереван в заблуждение.

По его словам, за пределами Армении также существуют влиятельные армянские общины, которые не в полной мере осведомлены о текущих проблемах и положении дел.

"Отчасти это объясняется понятными причинами, поскольку они являются детьми и потомками армянской диаспоры. Однако некоторые придерживаются крайне националистических и шовинистических взглядов", - пояснил Чириелли.

Италия играет важную роль в том, что касается навыков посредничества, поскольку она следует юридическим критериям и поддерживает Азербайджан на международной арене, сказал в заключение замминистра.