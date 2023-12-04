Начался суд над задержанным в Кяльбаджаре армянским диверсантом

БАКУ /Trend/ - Начался судебный процесс по уголовному делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашоти.

Как сообщает в понедельник Trend, на первом заседании под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова были уточнены анкетные данные подсудимого, проведены предварительные слушания.

Судья разъяснил обвиняемому его права, предусмотренные законом, указав, что он обеспечен за счет государства адвокатом и переводчиком. Защита государственного обвинения по делу возложена на прокурора Мушфига Рагимова.

Отметим, что 16 августа около 11 часов члены армянских вооруженных формирований незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики с огнестрельным оружием и боеприпасами с целью нарушения общественной безопасности в Азербайджане, разжигания национальной вражды, причинения вреда здоровью людей, а также имуществу важного значения, открыли огонь из огнестрельного оружия по военнослужащим Н-ской воинской части, расположенной на территории села Истису Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики, угрожая применить против них силу и совершить террористический акт. Военнослужащими ВС Азербайджана был задержан член диверсионной группы, у него были изъяты оружие и боеприпасы.

Восканян Гагик Ашоти, член армянских вооруженных формирований, задержанный при предотвращении указанных противоправных действий, привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (совершение с применением силы действий, заведомо направленных на разжигание межнациональной вражды) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики с применением силы группой лиц по предварительному сговору) УК АР, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

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