В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год" обсудили на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, планируется, что в 2024 году доходы и расходы Фонда страхования от безработицы составят 238 миллионов манатов, что на 20,3 миллиона манатов, или на 9,3 процента больше, чем в текущем году.

Доходы Фонда страхования от безработицы на 2024 год в 179,98 миллиона манатов (75,6 процента) будут сформированы за счет взносов по страхованию от безработицы, а 57,95 миллиона манатов (24,4 процента) - за счет неиспользованных до конца текущего года средств.

В следующем году расходы Фонда страхования от безработицы будут охватывать 13 направлений. 30,7 процента расходов фонда будет направлено на финансирование мероприятий по самозанятости, 23,1 процента - содержание органа службы занятости, 18,9 процента - софинансирование заработной платы за услуги в социальной сфере, 14,7 процента - на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден в третьем чтении.

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