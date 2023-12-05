В Баку состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с командующим ВМС Армии Исламской Республики Иран контр-адмиралом Шахрамом Ирани, находящимся с визитом в Азербайджане.

Об этом во вторник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала состоялась торжественная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран.

Были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории штаба ВМС, почтена его светлая память.

Затем в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в Книге почетных гостей.

На встрече, состоявшейся в здании штаба ВМС, были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между военными моряками Азербайджана и Ирана. Была особо отмечена важность проведения совместных учений на Каспийском море в целях повышения профессионализма военнослужащих и обмена опытом.

На встрече также состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

На встрече иранской делегации был представлен брифинг о ВМС Азербайджана.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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