Франция вновь вооружает Армению: Хитрый план официального Парижа продолжается

БАКУ /Trend/ - Сенат Франции принял решение об отправке в Армению самоходных артиллерийских установок (САУ) типа CAESAR ("Цезарь") зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Mistral" ("Мистраль").

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространили армянские СМИ со ссылкой на отчет Сената Франции.

Согласно информации, Франция пообещала направить военную помощь Армении в 2023 году. В отчете Сената говорится, что основной целью передачи Армении этого оружия, а также новых систем ПВО является оказание помощи официальному Еревану в защите якобы своих гражданских лиц и границ.

"Ранее президент Армении Ваган Хачатурян в интервью телеканалу "France2" заявил, что его стране нужен другой военный партнер вместо России. По его словам, Франция является первой страной, которая заявила о готовности помочь Армении в этой области", - говорится в информации.

Судя по всему, Франция решила продолжать вооружать Армению. Официальный Париж, помимо политической, не жалеет и военной поддержки для Армении. Начав вооружать страну-агрессора, Франция тем самым раскрывает свою лицемерную политику.

Франция, с одной стороны пытается показать, что является сторонником мира на Южном Кавказе, а с другой - вооружает Армению.

Отсюда следует, что официальный Париж предпочитает наращивать военную мощь Еревана.

Армения же не осознает, что нарастание напряженности с подачи Франции идет в ущерб ей самой. Тем самым Армения затягивается в еще большее болото.

Армения должна понимать, что Франция, проводящая лицемерную политику, однозначно преследует собственные интересы.

Отметим, что Армения недавно подписала заказ с компанией "Thales" на три радара GM2 200 и вела переговоры о поставках зенитно-ракетных комплексов "Mistral 3".

23 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция помогла Армении улучшить свой потенциал противовоздушной обороны за счет продажи трех радаров GM 200 и будущих поставок зенитных ракет "Mistral". Он также отметил, что Франция поможет Армении в подготовке сухопутных сил обороны и поддержит усилия страны по реформированию и модернизации вооруженных сил.

Министры обороны Франции и Армении подписали соглашение о продаже трех радаров GM 200 производства "Thales", а также меморандум о взаимопонимании относительно будущих поставок французских ЗРК малой дальности "Mistral".

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