В Азербайджане созданы новые институты, служащие устранению причин, обостряющих психосоциальное положение семей - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - В период конфликта и войны были приняты и успешно реализованы важные решения, законы, государственные программы, а также созданы новые институты служащие благополучию, обеспечению прав, устранению причин, обостряющих психосоциальное положение семей, столкнувшихся с экономико-социальными проблемами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова в ходе своего выступления на международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

Б.Мурадова отметила, что неоспоримым фактом является то, что в настоящее время в различных регионах мира люди страдают из-за изменения климата, стихийных бедствий, а также из-за военно-политических конфликтов и интервенций, их права нарушаются, они лишаются возможности жить, работать на постоянной основе, получать стабильный доход, подвергаются различным насильственным отношениям.

Она также подчеркнула, что эти вопросы, а также направления и цели, включенные в Повестку дня развития тысячелетия, побуждают международные организации, государственных чиновников объединить усилия для выполнения взятых на себя обязательств по защите людей и семей от всевозможных вредных воздействий и опасностей.

"В связи с этим, несмотря на трудности, с которыми столкнулась Азербайджанская Республика в годы восстановления независимости, потрясения, экономические, человеческие и территориальные потери во время оккупации Арменией азербайджанских земель, приверженность Азербайджана обязательствам перед своими гражданами является уникальным примером в истории, что вызывает у нас гордость", - добавила Б.Мурадова.

Отметим, что при организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана в Баку проводится международная конференция "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

В конференции, наряду с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедовым и должностными лицами государственных органов, принимают участие руководитель Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджанской Республике, региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии, руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы, член парламента, председатель комитета парламента по гендерному равенству и председатель семейного комитета Республики Корея, глава департамента Службы пробации министерства юстиции и здравоохранения земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия), ученые из университетов Беларуси, Великобритании и США.

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