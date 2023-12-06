Азербайджанцы мирно вернутся в Западный Азербайджан - Азиз Алекберли

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы твердо заявили, что мирно вернутся в Западный Азербайджан. Возвращение будет после получения полной гарантии безопасности людей, которые вернутся туда.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азиз Алекберли на слушаниях в парламенте на тему "Вызов из прошлого в будущее: Взгляд молодежи на философию возвращения в Западный Азербайджан".

А.Алекберов отметил, что права, которыми обладают граждане Армении, должны распространяться и на азербайджанцев, которые туда вернуться.

"Во всех государственных структурах Армении должны быть созданы все условия для участия наших соотечественников в качестве полноправных граждан, должны быть обеспечены решения социальных и трудовых проблем, права на представление в государственных делах. Все это отражено в нашей концепции.

Мы смогли за короткое время донести до мирового сообщества свои проблемы. За последний год в качестве официального документа ООН было распространено семь документов Общины Западного Азербайджана", - добавил А.Алекберли.

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