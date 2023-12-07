В Брюсселе состоится заседание глав МИД "Восточного партнерства"

БАКУ/Trend/ - В Брюсселе состоится заседание глав МИД стран-участниц программы "Восточного партнерства", передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение ЕС.

Как сообщается, в мероприятии примут участие министры иностранных дел стран ЕС, а также главы МИД пяти из шести стран-участниц программы «Восточного партнерства» (Азербайджан, Грузия, Республика Молдова, Украины и Армении).

Встреча пройдет под председательством Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Еврокомиссар Оливер Вархеи также примет участие в мероприятии.

«Министры обменяются мнениями о программе «Восточного партнерства», подведут итоги достижений и определят конкретные рекомендации касательно будущей политики. На встрече министры обсудят как «Восточное партнерство» может продолжать обеспечивать потребности государств-членов и стран-партнеров, каковы должны быть ключевые приоритеты совместной работы в 2024 году, как ускорить реализацию Экономического и инвестиционного плана «Восточного партнерства» и как расширить сотрудничество с такими регионами, как Центральная Азия и Западные Балканы, и синергию с другими регионами, такими как регион Черного моря. Министры планируют закрепить обязательства по конкретным результатам к 2024 году, особенно в области регионального роуминга, безопасности дорожного движения и транспорта», — говорится в сообщении ЕС.

Отметим, что программа "Восточное партнерство", запущенная в 2009 году как совместная политическая инициатива, нацелена на укрепление и углубление отношений между Европейским Союзом, его государствами-членами и его шестью Восточными соседями: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова Украиной и Арменией.