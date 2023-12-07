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Замглавы МИД Азербайджана проинформировал своего саудовского коллегу о мирных инициативах (ФОТО)

Политика Материалы 7 декабря 2023 23:28 (UTC +04:00)
Замглавы МИД Азербайджана проинформировал своего саудовского коллегу о мирных инициативах (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев 7 декабря посетил с визитом Королевство Саудовская Аравия.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

В рамках визита Рафиев встретился с первым заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом Аль-Курейши.

В ходе встречи было выражено удовлетворение уровнем отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, обсуждены пути всестороннего развития сотрудничества.

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии выразил благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную заявке его страны на проведение международной выставки ЭКСПО-2030 и чемпионата мира по футболу 2034 года.

Рафиев в свою очередь выразил благодарность саудовскому коллеге за поддержку, оказанную Центром гуманитарной помощи Саудовской Аравии в разминировании освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

На встрече была достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки между Азербайджаном и Саудовской Аравией в рамках международных организаций.

Рафиев проинформировал своего саудовского коллегу о постконфликтных процессах в регионе Южного Кавказа и мирных инициативах Азербайджана.

Стороны подчеркнули обширный потенциал для развития сотрудничества в экономической сфере.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Замглавы МИД Азербайджана проинформировал своего саудовского коллегу о мирных инициативах (ФОТО)
Замглавы МИД Азербайджана проинформировал своего саудовского коллегу о мирных инициативах (ФОТО)
Замглавы МИД Азербайджана проинформировал своего саудовского коллегу о мирных инициативах (ФОТО)
Замглавы МИД Азербайджана проинформировал своего саудовского коллегу о мирных инициативах (ФОТО)
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