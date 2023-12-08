Президент Ильхам Алиев: Совет Европы является очень хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/Trend/ - Совет Европы также является очень хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

В ходе беседы была отмечена важность связей и конструктивного диалога между парламентскими делегациями Азербайджана и Армении в ПАСЕ. Было сообщено, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы развивается в практических сферах.

На встрече было затронуто сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы в процессе межкультурного диалога, подчеркнута важность продолжения этого сотрудничества. Было подчеркнуто, что роль Совета Европы в качестве партнера в форуме межкультурного диалога, традиционно проводимом в нашей стране, а также назначение специального представителя по борьбе с исламофобскими тенденциями в Совете Европы вызывает одобрение.