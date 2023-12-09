Президент Ильхам Алиев: Азербайджан считается одним из наиболее активных членов Организации исламского сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Наши отношения с соседями хорошо сбалансированы и основаны на дружбе и взаимном интересе. Наши отношения с европейскими институтами также имеют положительную динамику. Я уже упоминал об энергетических проектах, о том, как мы поддерживаем Европу. Когда Европа попросила нас оказать эту поддержку, мы ее оказали. Потому что мы всегда стараемся помочь тем, кто нас об этом просит.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Подчеркнув, что отношения Азербайджана с мусульманскими странами являются примером солидарности и партнерства, глава государства сказал: «Азербайджан считается одним из наиболее активных членов Организации исламского сотрудничества». Президент Ильхам Алиев отметил, что политика Азербайджана всегда была направлена на оказание поддержки, когда кто-то в ней нуждается, и на демонстрацию дружественного подхода ко всем странам. «И теперь, после восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, возможности Азербайджана на международной арене, конечно же, станут гораздо больше. Одновременно стремительно растет международная репутация Азербайджана, который на поле боя защитил свою территорию, свое достоинство и сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН», - добавил глава государства.