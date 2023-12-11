Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Словакии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию с целью участия во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" провел встречу с министром иностранных дел и по европейским вопросам Словакии Юраем Бланаром.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов передал словацкому министру свои поздравления с назначением и пожелал успехов в деятельности.

Было выражено удовлетворение нынешним уровнем связей между отмечающими 30-летие дипломатических отношений Азербайджаном и Словакией, развивающихся в духе дружбы и сотрудничества. Отмечено, что нынешний политический диалог, взаимные визиты и контакты между двумя странами, внесли важный вклад в развитие отношений.

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