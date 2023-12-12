Запрещается распространять на сайтах информацию о передвижении личного состава ВС Азербайджана и военной техники

БАКУ /Trend/ - Владелец информационного интернет-ресурса и его доменного имени или пользователь информационно-телекоммуникационной сети не должен допускать распространения информации о движении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в предложенной парламентом поправке к закону "Об информации, информатизации и защите информации", которая обсуждалась в комитете Милли Меджлиса (парламент) по правам человека и была рекомендована к принятию на пленарном заседании.

Согласно проекту, исключением является информация, обнародованная государственными органами (учреждениями) для общественности.

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