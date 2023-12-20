Бойкот выборов - большая политическая некультурность - Али Гусейнли

БАКУ /Trend/ - Внесен ряд изменений в избирательное законодательство, сформирована обычная техническая база участковых избирательных комитетов, работники которых также получают заработную плату.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

А.Гусейнли отметил, что в то же время был принят новый закон "О политических партиях".

"Избирательный кодекс предполагает активное участие в этих выборах политических партий, партийных блоков. Политические партии спорили насчет членства пяти тысяч людей, думали, что это им помешает. Но теперь эти политические партии бойкотируют выборы. Это очень прискорбно. Пройти регистрацию и потом бойкотировать выборы - это большая политическая некультурность", - добавил он

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